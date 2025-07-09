鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-07-09 11:37

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華碩 (2357-TW) 董事長施崇棠今日在台大 AI 電資大聯盟捐贈啟動典禮上表示，台灣迫切需要 AI 技術人才，不能只著力於前瞻型技術，他強調 50 年前見證台灣個人電腦產業崛起，如今再次見證 AI 技術崛起，這將帶領第四次工業革命風生水起。

華碩董座施崇棠：台灣迫切需要AI人才 引領第四次工業革命。(鉅亨網記者吳承諦攝)

施崇棠回顧 50 年前選擇電資系計算技術，帶領充滿技術狂熱的工程師透過逆向工程建立台灣電腦軟硬體技術基本功。他認為過去所謂電腦只是 electric computer 具備 computing 能力，直到今天生成式 AI 搭配大語言模型才能真正稱為 electric brain 電腦。

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在 AI 技術發展方面，施崇棠特別提及今年春節期間，DeepSeek 的出現，造成股市震盪，他表示台灣必須打破過去教育文化慣性，投入更深、更廣、更難更複雜的技術專業，透過結合學界與企業讓師生和產業連動更加密切。

施崇棠提到，華碩與台大合作歷史悠久，從華碩台大聯合研發中心到 AI 電資大聯盟，持續進行育才攬才留才工作，期許透過深度產學合作，發掘並培養具備國際競爭力的高階技術人才。

台大 AI 電資大聯盟由華碩、廣達、緯創、和碩、台達電與天鈺科技等六家企業共同支持，旨在結合台大及產業界能量，培育具備國際視野的 AI 及電機資訊領域領導人才。聯盟將推動三大核心專案，包括全球電資菁英培育、頂尖博士培育及設立講座教授暨學者計畫。