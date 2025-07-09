微星Q2、上半年營收創高 伺服器產品下半年發力

PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收為 195.6 億元，年增逾 3 成，第二季營收 613.1 億元、上半年營收 1148.6 億元，雙雙創歷史新猷；微星日前在股東會指出，AI 伺服器、GPU 伺服器、資料中心將於下半年出貨，將比上半年樂觀。