微星Q2、上半年營收創高 伺服器產品下半年發力
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收為 195.6 億元，年增逾 3 成，第二季營收 613.1 億元、上半年營收 1148.6 億元，雙雙創歷史新猷；微星日前在股東會指出，AI 伺服器、GPU 伺服器、資料中心將於下半年出貨，將比上半年樂觀。
微星 6 月營收 195.6 億元，月減 5.6%、年增 33%；第二季營收 613.1 億元，季增 12.7%、年增 31.4%；累計上半年營收 1148.6 億元，較去年同期成長 21.8%。
微星表示，今年伺服器事業已呈現成長趨勢，主要供應給 Tier2 雲端服務供應商客戶，而隨著 AI 伺服器產品持續放量，加上輝達 RTX50 系列新品逐漸滲透，公司對下半年營運展望較上半年更加樂觀。
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