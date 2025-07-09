永誠資產管理處 2025-07-09 13:43

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台幣升值是危機或轉機？從資金流向看懂背後機會(圖:shutterstock)

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這些擔憂不難理解，因為從表面邏輯來看似乎合情合理：「台幣升值 → 出口競爭力下降 → 獲利減少 → 台股下跌」但如果我們從更宏觀的角度來看，這個連結其實過於簡化。過去歷史與市場現實都在告訴我們：升值，不見得是利空；有時，反而是轉機的開始。

升值，往往是資金流入的訊號

2017 年 ：台幣升值超過 6%，台股從 9,200 點一路漲到 10,600 點

：台幣升值超過 6%，台股從 9,200 點一路漲到 10,600 點 2020 年 ：美元走弱、台幣升值超過 7%，台股整年大漲逾 20%

：美元走弱、台幣升值超過 7%，台股整年大漲逾 20% 2023 年：市場預期美國降息、資金轉向台灣，AI 與半導體族群領漲，台股創下新高

這些年份的共通點，不只是升值，還伴隨著強勢的資金行情與產業輪動。換句話說，升值不代表風險，而是資金願意進場的訊號。

台股結構，早已脫離「出口導向」的老路

很多人擔心出口企業會因升值而受害，這在十年前可能還有一定道理。但今天的台股，早已不同於過去。十年前，台股結構仍以傳產與出口為主，對匯率高度敏感，但現在，主導市場的權值股早已換成：台積電、聯發科、鴻海、日月光等科技巨頭。而這些企業的共同特徵包含了：

技術與產能全球領先

已建立完整的匯率避險機制

採取長期合作與訂單模式，非短線價格競爭

這也意味著，即使短期因升值造成毛利壓縮，本質競爭力仍穩如泰山，甚至在全球供應鏈重組與科技趨勢下，有機會進一步擴大市佔。

台灣，正處於國際資金布局的戰略位置

當美國經濟成長放緩、降息循環開啟，資金會開始尋找報酬與成長機會。在亞洲市場中，台灣擁有幾項獨特優勢：

穩定政經環境與法治體系

高附加價值科技聚落（AI、半導體、電動車供應鏈）

高現金殖利率與良好企業治理

也因此，台灣往往是資金從歐美市場撤出後，最早被回補的市場之一。而升值，就正是這波資金轉移的先行訊號。

升值不是危機，而是選擇的分水嶺

在升值消息一面倒的渲染下，多數投資人會選擇觀望、撤退、保守因應；但真正能拉開資產差距的人，會選擇反向思考：

現在有哪些具備高競爭力、長期趨勢向上的產業？

資金正在流向哪裡？

哪些企業能在這波升值中脫穎而出？

因為市場的本質，從來就不是單一因素影響的結果。投資的關鍵，不是避開所有風險，而是找到趨勢中的機會。永誠資產管理處財務顧問理解大家對升值的焦慮，但身為財務顧問，更重要的是幫助投資人跳脫單一風險視角，看到背後更大的趨勢與機會。不在過去的模式中重複，而在當下的轉變中發現。

（文章來源：永誠資產管理處）

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