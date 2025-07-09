鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至7.51元，預估目標價為215.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.34元上修至7.51元，其中最高估值8.49元，最低估值6.53元，預估目標價為215.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.49(8.49)
|9.86
|9.77
|11.3
|最低值
|6.53(6.53)
|7.27
|7.9
|8.86
|平均值
|7.51(7.45)
|8.72
|8.94
|9.73
|中位數
|7.51(7.34)
|8.88
|9.05
|9.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.76億
|11.79億
|12.45億
|9.80億
|最低值
|8.62億
|10.43億
|9.56億
|9.80億
|平均值
|9.18億
|11.03億
|10.87億
|9.80億
|中位數
|9.00億
|10.70億
|10.74億
|9.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.60
|3.63
|3.63
|5.04
|營業收入
|6.16億
|6.03億
|6.06億
|7.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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