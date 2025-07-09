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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至7.51元，預估目標價為215.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.34元上修至7.51元，其中最高估值8.49元，最低估值6.53元，預估目標價為215.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.49(8.49)9.869.7711.3
最低值6.53(6.53)7.277.98.86
平均值7.51(7.45)8.728.949.73
中位數7.51(7.34)8.889.059.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.76億11.79億12.45億9.80億
最低值8.62億10.43億9.56億9.80億
平均值9.18億11.03億10.87億9.80億
中位數9.00億10.70億10.74億9.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS4.603.633.635.04
營業收入6.16億6.03億6.06億7.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRGLD

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