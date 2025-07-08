台積電供應鏈志聖第二季營收15.1億元改寫11季來新高 年增11%
鉅亨網記者張欽發 台北
台積電 (2330-TW) 設備供應鏈的志聖 (2467-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2025 年 6 月營收爲 4.48 億元，月減 23.53%，年減 14.89%，2025 年第二季營收爲 15.1 億元，爲 11 季以來新高，季增 15.35%，年增 11.91%。
志聖 2025 年 1-6 月營收 28.19 億元，年增 16.05%。
志聖是台積電的設備供應鏈之一，並且早已切入 CoWoS、SoIC 供應鏈，法人預期，志聖 2025 年營收仍將向上 成長。
同時，志聖橫跨載板 PCB 半導體領域提供客戶群完整服務。志聖指出，台灣西部黃金廊道，以科學園區為基礎，串連各種支援型聚落，為連接全球先進技術的橋樑，志聖以林口、台中廠辦、台南服務據點以及 G2C+ 聯盟夥伴的企業基地貫穿此廊道，不僅代表了在產業中的深耕，更象徵在全球半導體先進封裝領域的高度機動性。
志聖 2025 年第一季營收 13.09 億元，歸屬母公司稅後純益爲 1.5 億元，每股純益爲 1 元。
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