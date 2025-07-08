台積電供應鏈志聖第二季營收15.1億元改寫11季來新高 年增11%

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志聖是台積電的設備供應鏈之一，並且早已切入 CoWoS、SoIC 供應鏈，法人預期，志聖 2025 年營收仍將向上 成長。

同時，志聖橫跨載板 PCB 半導體領域提供客戶群完整服務。志聖指出，台灣西部黃金廊道，以科學園區為基礎，串連各種支援型聚落，為連接全球先進技術的橋樑，志聖以林口、台中廠辦、台南服務據點以及 G2C+ 聯盟夥伴的企業基地貫穿此廊道，不僅代表了在產業中的深耕，更象徵在全球半導體先進封裝領域的高度機動性。