鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-08 20:05

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為了深化台、印尼雙邊產業合作，並強化台廠對印尼新興區域的了解，工業總會在產發署指導下，與印尼商工總會 (KADIN) 於 7 月 8 日至 9 日舉辦「2025 台印尼產業鏈結高峰論壇」，不僅為雙方第 8 度攜手舉辦，更首次走出雅加達與茂物，選擇作為自由貿易區的巴淡島，盼雙方合作朝更貼近產業需求的方向推進，也開拓新的合作場域。

工總：深化台、印尼產業鏈結，雙方論壇首辦巴淡島擴大效益及影響力。(圖:工業總會提供)

論壇由工總印尼分組召集人理事楊銀明主持，聚焦船舶、食品生技、智慧機械與智慧城市等四大領域，針對產業趨勢、技術應用與創新模式展開深度交流，期盼催生更多具體合作機會。

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楊銀明指出，台灣長年深耕全球供應鏈，憑藉紮實的製造基礎、領先的自動化技術與靈活的產業鏈管理經驗，能有效回應印尼產業升級的多元需求，若能進一步將台灣科技的優勢與印尼的市場潛力結合，不僅有助於提升在地生產效率，也可協助當地企業因應人力成本上升與轉型壓力，開創雙方共贏的新合作局面。

洪振榮表示，台、印尼多年來持續推動合作，已促成 29 項合作備忘錄，涵蓋智慧機械、資通訊、設計等領域，展現雙邊合作不斷深化，並朝高值化方向邁進。

論壇中第一項聚焦於設計領域的長期合作，由台灣與印尼雙方代表處共同簽署 MOU，涵蓋設計推廣、人才交流與研究合作等面向，合作有助於拓展台灣設計實力的國際布局，也強化印尼中小企業的創新能力與設計應用。

第二項則由工研院與台灣智慧自動化與機器人協會，攜手印尼泵浦生產商協會 (AIPSI)，共推智慧自動化與機器人技術導入印尼製造業，三方將透過技術交流、顧問合作與應用導入，提升泵浦產業的智慧製造效率與能源使用效能，並規劃技術示範與導入案例，打造印尼在地智慧製造典範，促進雙邊產業競爭力與永續發展。

第三項合作由和碩聯合與印尼通訊業者 PT. Alita Praya Mitra 共同推動，結合和碩於全球 5G 設備設計與製造的技術優勢，與 Alita 深耕當地的網路建設經驗，攜手加速印尼 5G 基地台及相關數位基礎設施的部署進程。