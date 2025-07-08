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營收速報 - 康普(4739)6月營收4.46億元年增率高達31.61％

鉅亨網新聞中心


康普(4739-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣4.46億元，年增率31.61%，月增率-7.29%。

今年1-6月累計營收為25.04億元，累計年增率14.14%。

最新價為49.4元，近5日股價下跌-4.97%，相關化學工業下跌-0.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-213 張
  • 外資買賣超：-202 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 4.46億 32% -7%
25/5 4.81億 23% -8%
25/4 5.23億 40% 31%
25/3 4.00億 -0% 75%
25/2 2.28億 -32% -46%
25/1 4.25億 21% 29%

康普(4739-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為氧化觸媒生產製造買賣及進出口業務。先進材料生產製造買賣及進出口業務。動力電池材料生產製造買賣及進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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