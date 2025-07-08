營收速報 - 康普(4739)6月營收4.46億元年增率高達31.61％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為25.04億元，累計年增率14.14%。
最新價為49.4元，近5日股價下跌-4.97%，相關化學工業下跌-0.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-213 張
- 外資買賣超：-202 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|4.46億
|32%
|-7%
|25/5
|4.81億
|23%
|-8%
|25/4
|5.23億
|40%
|31%
|25/3
|4.00億
|-0%
|75%
|25/2
|2.28億
|-32%
|-46%
|25/1
|4.25億
|21%
|29%
康普(4739-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為氧化觸媒生產製造買賣及進出口業務。先進材料生產製造買賣及進出口業務。動力電池材料生產製造買賣及進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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