營收速報 - 洋華(3622)6月營收1.82億元年增率高達34.98％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為8.10億元，累計年增率0.11%。
最新價為51.5元，近5日股價下跌-1.14%，相關光 電 業下跌-2.66%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-92 張
- 外資買賣超：-103 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|1.82億
|35%
|31%
|25/5
|1.39億
|-38%
|20%
|25/4
|1.15億
|1%
|6%
|25/3
|1.09億
|-2%
|14%
|25/2
|9,549萬
|-33%
|-44%
|25/1
|1.70億
|103%
|106%
洋華(3622-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為觸控面板之製造與銷售。高壓交連PE電力電纜附屬器材之製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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