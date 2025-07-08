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營收速報 - 洋華(3622)6月營收1.82億元年增率高達34.98％

鉅亨網新聞中心


洋華(3622-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣1.82億元，年增率34.98%，月增率30.99%。

今年1-6月累計營收為8.10億元，累計年增率0.11%。

最新價為51.5元，近5日股價下跌-1.14%，相關光 電 業下跌-2.66%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-92 張
  • 外資買賣超：-103 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 1.82億 35% 31%
25/5 1.39億 -38% 20%
25/4 1.15億 1% 6%
25/3 1.09億 -2% 14%
25/2 9,549萬 -33% -44%
25/1 1.70億 103% 106%

洋華(3622-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為觸控面板之製造與銷售。高壓交連PE電力電纜附屬器材之製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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