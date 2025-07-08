營收速報 - 創見(2451)6月營收10.52億元年增率高達53.81％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為62.13億元，累計年增率22.69%。
最新價為100.5元，近5日股價上漲10.45%，相關半導體業上漲1.5%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3861 張
- 外資買賣超：-9021 張
- 投信買賣超：+13632 張
- 自營商買賣超：-750 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|10.52億
|54%
|-5%
|25/5
|11.05億
|38%
|3%
|25/4
|10.73億
|26%
|-9%
|25/3
|11.83億
|34%
|29%
|25/2
|9.20億
|15%
|4%
|25/1
|8.81億
|-16%
|-2%
創見(2451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電腦等數位產品之記憶體擴充卡。電腦週邊產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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