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營收速報 - 創見(2451)6月營收10.52億元年增率高達53.81％

鉅亨網新聞中心


創見(2451-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣10.52億元，年增率53.81%，月增率-4.77%。

今年1-6月累計營收為62.13億元，累計年增率22.69%。

最新價為100.5元，近5日股價上漲10.45%，相關半導體業上漲1.5%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3861 張
  • 外資買賣超：-9021 張
  • 投信買賣超：+13632 張
  • 自營商買賣超：-750 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 10.52億 54% -5%
25/5 11.05億 38% 3%
25/4 10.73億 26% -9%
25/3 11.83億 34% 29%
25/2 9.20億 15% 4%
25/1 8.81億 -16% -2%

創見(2451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電腦等數位產品之記憶體擴充卡。電腦週邊產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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