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營收速報 - 建準(2421)6月營收15.63億元年增率高達31.69％

鉅亨網新聞中心


建準(2421-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣15.63億元，年增率31.69%，月增率6.19%。

今年1-6月累計營收為88.25億元，累計年增率31%。

最新價為100元，近5日股價下跌-1.19%，相關零組件業上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+983 張
  • 外資買賣超：+3668 張
  • 投信買賣超：-2685 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 15.63億 32% 6%
25/5 14.72億 16% -10%
25/4 16.28億 33% 4%
25/3 15.66億 41% 21%
25/2 12.93億 78% -1%
25/1 13.03億 7% -5%

建準(2421-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業。發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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