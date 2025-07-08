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鉅亨速報

營收速報 - 虹光(2380)6月營收2.43億元年增率高達40.25％

鉅亨網新聞中心


虹光(2380-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣2.43億元，年增率40.25%，月增率6.32%。

今年1-6月累計營收為13.43億元，累計年增率-5.21%。

最新價為3.62元，近5日股價下跌-8.64%，相關電腦週邊下跌-0.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6 張
  • 外資買賣超：-6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 2.43億 40% 6%
25/5 2.28億 -4% -17%
25/4 2.74億 36% -1%
25/3 2.76億 -6% 66%
25/2 1.66億 -8% 7%
25/1 1.55億 -53% -16%

虹光(2380-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為數位辦公設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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