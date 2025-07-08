營收速報 - 虹光(2380)6月營收2.43億元年增率高達40.25％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為13.43億元，累計年增率-5.21%。
最新價為3.62元，近5日股價下跌-8.64%，相關電腦週邊下跌-0.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6 張
- 外資買賣超：-6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|2.43億
|40%
|6%
|25/5
|2.28億
|-4%
|-17%
|25/4
|2.74億
|36%
|-1%
|25/3
|2.76億
|-6%
|66%
|25/2
|1.66億
|-8%
|7%
|25/1
|1.55億
|-53%
|-16%
虹光(2380-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為數位辦公設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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