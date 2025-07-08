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營收速報 - 華泰(2329)6月營收17.59億元年增率高達29.75％

鉅亨網新聞中心


華泰(2329-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣17.59億元，年增率29.75%，月增率-1.85%。

今年1-6月累計營收為93.41億元，累計年增率13.42%。

最新價為37.7元，近5日股價下跌-0.65%，相關半導體業上漲1.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+976 張
  • 外資買賣超：+1194 張
  • 投信買賣超：-7 張
  • 自營商買賣超：-211 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 17.59億 30% -2%
25/5 17.92億 36% 5%
25/4 17.14億 23% 7%
25/3 16.03億 7% 27%
25/2 12.63億 1% 4%
25/1 12.12億 -15% -14%

華泰(2329-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板。電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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