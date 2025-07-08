營收速報 - 華泰(2329)6月營收17.59億元年增率高達29.75％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為93.41億元，累計年增率13.42%。
最新價為37.7元，近5日股價下跌-0.65%，相關半導體業上漲1.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+976 張
- 外資買賣超：+1194 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：-211 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|17.59億
|30%
|-2%
|25/5
|17.92億
|36%
|5%
|25/4
|17.14億
|23%
|7%
|25/3
|16.03億
|7%
|27%
|25/2
|12.63億
|1%
|4%
|25/1
|12.12億
|-15%
|-14%
華泰(2329-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板。電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- AI雙塔驅動全球成長:台積電與輝達聯手掌握半導體價值鏈核心
- 營收速報 - 錸寶(8104)6月營收4.98億元年增率高達181.17％
- 營收速報 - 均華(6640)6月營收3.40億元年增率高達177.79％
- 大立光及玉晶光6月營收都回升 玉晶光上半年營收突破100億元
下一篇