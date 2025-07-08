閎康兩引擎發動 6月營收創單月新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-08 17:53

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檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收 5.03 億元，月增 17.22%，年增 15.7%，第二季營收 13.74 億元，季增 10.92%，年增 8.27%，累計上半年營收 26.12 億元，年成長 5.56%，主要受惠日本實驗室成長及台灣實驗室需求回溫，推升單月營收站上 5 億元大關，創歷史單月新高。

閎康科技。(鉅亨網資料照)

閎康指出，國際雲端服務供應商 (CSP) 如 Google、AWS 與 Meta 等，紛紛投入客製化 AI 專用 ASIC 晶片開發，連帶對高階檢測與分析服務需求同步攀升，目前 ASIC 主流製程節點為 3 奈米或 5 奈米，預計下一代 ASIC 製程節點將往前邁進至 2 奈米或 3 奈米。

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晶圓代工大廠在技術論壇指出今年 3 奈米月產能今年將年增 6 成，同時，更先進的 2 奈米節點也將在 2025 年下半年導入量產。

隨著晶片製程微縮至 2 奈米節點，電晶體架構首度從 FinFET 架構跨越到 GAAFET 環繞閘極，製程技術複雜度變高，使得良率提升與分析難度同步增加，加計晶片設計轉向先進封裝與系統技術協同最佳化 (STCO) 來延續晶片性能提升，導入異質整合封裝的型式，封裝架構亦日趨複雜，使得半導體測試，如材料與故障分析難度大幅提升，晶圓代工與 IC 設計公司對外部檢測實驗室的依賴持續加深。

隨著高頻高速晶片產量大幅增加，預燒測試正逐漸成為標準測試流程。預燒測試旨在模擬晶片長時間運作，並提早凸顯潛在瑕疵，後續結合材料分析與失效分析可精確找出失效晶片的結構缺陷或製程瓶頸，為製造端提供改善依據。

由於 AI 晶片長期處於高溫高電流環境，出廠前更須經過數百至上千小時的高溫、高壓預燒可靠度測試，以確保穩定度。目前除輝達 (NVDA-US) 外，全球五大 AI 晶片大廠 (AMD、Intel、Amazon、Google、Meta) 皆已在新專案導入預燒測試，帶動高功率 Burn-in 需求大增，預期相關業績將自今年第四季起明顯發酵，並於明年上半年進入爆發期。