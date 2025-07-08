鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-07-08 15:47

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電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收為 136 億元，呈年月雙增；累計上半年營收 768 億元，年增 24%；光寶科表示，在雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動下，營運持續走強。

光寶科6月營收136億元年月雙增 高階伺服器電源營運持續成長。(圖：shutterstock)

光寶科 6 月營收 136 億元，月增 2%、年增 16%；第二季營收 404 億元，季增 11%、較去年同期成長 21.4%；累計上半年營收 768 億元，年增 24%。

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光寶科表示，光電部門六月份營收占整體的 18%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用出貨成長、及 Mini LED 在新一代電競 PC 與手機的出貨，光電半導體應用持續年增。

雲端及物聯網部門營收佔整體之 42%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增超過三成。