鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-08 20:03

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臺灣企銀 (2834-TW) 今（8）日公布 114 年 6 月份單月合併稅前淨利新台幣 17.27 億元，合併稅後淨利 15.04 億元，稅後淨利較 5 月大增 49.83%；且上半年度稅後淨利 64.15 億元，年增率 2.44%，皆創歷史新高，表現亮眼。

臺企銀6月獲利15億月增5成 上半年賺64.15億 雙創新高 EPS 0.7元。（圖：臺企銀提供）

臺灣企銀獲利動能持續強勁，合併累計 1 至 6 月淨收益達 177.93 億元，年增率達 4.64%，續創有史以來的最佳成績。

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臺灣企銀近年積極拓展各項業務，整體淨收益穩定成長，同時發展多元收益，上半年非利息淨收益金額為 82.53 億元，較去年同期增加 2.31 億元；若排除去年第一季認列一筆非經常性放款手續費收入 5.62 億元，更較去年同期增加達 7.93 億元，其非利息淨收益占比增加 1.01%，顯示營收與獲利來源集中度已改善，未來將持續提升非放款業務收益，多元化獲利來源，均衡收益結構。

今年前 6 月臺灣企銀累計合併每股稅前盈餘 0.86 元，累計合併每股稅後盈餘 0.70 元，合併每股淨值 14.85 元。上半年度不僅營運再創佳績，同時不斷優化授信品質，風險承擔能力提升，截至 6 月底逾放比率 0.16%，備抵呆帳覆蓋率 845.35%，皆較去年同期改善。