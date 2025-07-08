營收速報 - 豪勉(6218)6月營收1.79億元年增率高達147.97％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為7.22億元，累計年增率13.66%。
最新價為20.2元，近5日股價下跌-1.72%，相關通信網路類指數下跌-2.36%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|1.79億
|148%
|43%
|25/5
|1.25億
|14%
|127%
|25/4
|5,491萬
|-33%
|-59%
|25/3
|1.32億
|17%
|53%
|25/2
|8,668萬
|-24%
|-40%
|25/1
|1.45億
|0%
|-25%
豪勉(6218-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為電腦網路系統整合。半導體設備與應用材料之代理銷售。光電設備之代理銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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