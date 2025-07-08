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營收速報 - 豪勉(6218)6月營收1.79億元年增率高達147.97％

鉅亨網新聞中心


豪勉(6218-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣1.79億元，年增率147.97%，月增率43.46%。

今年1-6月累計營收為7.22億元，累計年增率13.66%。

最新價為20.2元，近5日股價下跌-1.72%，相關通信網路類指數下跌-2.36%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 1.79億 148% 43%
25/5 1.25億 14% 127%
25/4 5,491萬 -33% -59%
25/3 1.32億 17% 53%
25/2 8,668萬 -24% -40%
25/1 1.45億 0% -25%

豪勉(6218-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為電腦網路系統整合。半導體設備與應用材料之代理銷售。光電設備之代理銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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