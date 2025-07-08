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鉅亨速報

營收速報 - 寬魚國際(6101)6月營收2.01億元年增率高達129.4％

鉅亨網新聞中心


寬魚國際(6101-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣2.01億元，年增率129.4%，月增率201.29%。

今年1-6月累計營收為4.95億元，累計年增率8.62%。

最新價為38.7元，近5日股價下跌-0.77%，相關文化創意產業指數下跌-1.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+56 張
  • 外資買賣超：+56 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 2.01億 129% 201%
25/5 6,685萬 17% -50%
25/4 1.34億 6% 72%
25/3 7,775萬 11% 679%
25/2 998萬 -55% 93%
25/1 518萬 -94% -90%

寬魚國際(6101-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為從事影視節目之製作、發行及投資等文創產業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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