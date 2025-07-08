營收速報 - 寬魚國際(6101)6月營收2.01億元年增率高達129.4％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為4.95億元，累計年增率8.62%。
最新價為38.7元，近5日股價下跌-0.77%，相關文化創意產業指數下跌-1.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+56 張
- 外資買賣超：+56 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|2.01億
|129%
|201%
|25/5
|6,685萬
|17%
|-50%
|25/4
|1.34億
|6%
|72%
|25/3
|7,775萬
|11%
|679%
|25/2
|998萬
|-55%
|93%
|25/1
|518萬
|-94%
|-90%
寬魚國際(6101-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為從事影視節目之製作、發行及投資等文創產業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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