營收速報 - 矽統(2363)6月營收2.67億元年增率高達1402.91％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為11.06億元，累計年增率1209.7%。
最新價為45元，近5日股價下跌-6.64%，相關半導體業下跌-0.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1683 張
- 外資買賣超：-1695 張
- 投信買賣超：-6 張
- 自營商買賣超：+18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|2.67億
|1403%
|44%
|25/5
|1.85億
|1064%
|0%
|25/4
|1.84億
|1017%
|-5%
|25/3
|1.94億
|1424%
|62%
|25/2
|1.20億
|1337%
|-24%
|25/1
|1.56億
|1079%
|59%
矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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