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營收速報 - 矽統(2363)6月營收2.67億元年增率高達1402.91％

鉅亨網新聞中心


矽統(2363-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣2.67億元，年增率1402.91%，月增率44.26%。

今年1-6月累計營收為11.06億元，累計年增率1209.7%。

最新價為45元，近5日股價下跌-6.64%，相關半導體業下跌-0.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1683 張
  • 外資買賣超：-1695 張
  • 投信買賣超：-6 張
  • 自營商買賣超：+18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 2.67億 1403% 44%
25/5 1.85億 1064% 0%
25/4 1.84億 1017% -5%
25/3 1.94億 1424% 62%
25/2 1.20億 1337% -24%
25/1 1.56億 1079% 59%

矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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