營收速報 - 神達(3706)6月營收86.68億元年增率高達95.95％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為502.89億元，累計年增率120.94%。
最新價為67.6元，近5日股價上漲0.75%，相關電腦週邊下跌-0.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6397 張
- 外資買賣超：+6353 張
- 投信買賣超：+3400 張
- 自營商買賣超：-3356 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|86.68億
|96%
|-5%
|25/5
|91.35億
|118%
|4%
|25/4
|88.21億
|97%
|4%
|25/3
|84.91億
|146%
|13%
|25/2
|75.32億
|124%
|-1%
|25/1
|76.42億
|168%
|-9%
神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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