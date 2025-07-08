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鉅亨速報

營收速報 - 神達(3706)6月營收86.68億元年增率高達95.95％

鉅亨網新聞中心


神達(3706-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣86.68億元，年增率95.95%，月增率-5.11%。

今年1-6月累計營收為502.89億元，累計年增率120.94%。

最新價為67.6元，近5日股價上漲0.75%，相關電腦週邊下跌-0.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6397 張
  • 外資買賣超：+6353 張
  • 投信買賣超：+3400 張
  • 自營商買賣超：-3356 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 86.68億 96% -5%
25/5 91.35億 118% 4%
25/4 88.21億 97% 4%
25/3 84.91億 146% 13%
25/2 75.32億 124% -1%
25/1 76.42億 168% -9%

神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收神達

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