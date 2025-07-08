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營收速報 - 京元電子(2449)6月營收28.15億元年增率高達25.3％

鉅亨網新聞中心


京元電子(2449-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣28.15億元，年增率25.3%，月增率1.83%。

今年1-6月累計營收為156.77億元，累計年增率25.21%。

最新價為104元，近5日股價上漲5.88%，相關半導體業上漲1.5%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+9275 張
  • 外資買賣超：-2785 張
  • 投信買賣超：+9818 張
  • 自營商買賣超：+2242 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 28.15億 25% 2%
25/5 27.65億 25% -1%
25/4 27.82億 34% 5%
25/3 26.44億 24% 16%
25/2 22.86億 21% -4%
25/1 23.85億 21% -3%

京元電子(2449-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收京元電子

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