營收速報 - 京元電子(2449)6月營收28.15億元年增率高達25.3％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為156.77億元，累計年增率25.21%。
最新價為104元，近5日股價上漲5.88%，相關半導體業上漲1.5%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9275 張
- 外資買賣超：-2785 張
- 投信買賣超：+9818 張
- 自營商買賣超：+2242 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|28.15億
|25%
|2%
|25/5
|27.65億
|25%
|-1%
|25/4
|27.82億
|34%
|5%
|25/3
|26.44億
|24%
|16%
|25/2
|22.86億
|21%
|-4%
|25/1
|23.85億
|21%
|-3%
京元電子(2449-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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