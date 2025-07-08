營收速報 - 中纖(1718)6月營收40.36億元年增率高達27.73％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為233.94億元，累計年增率10.19%。
最新價為6.11元，近5日股價上漲0.82%，相關化學工業下跌-0.72%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+502 張
- 外資買賣超：+379 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+123 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|40.36億
|28%
|17%
|25/5
|34.62億
|-12%
|-19%
|25/4
|42.65億
|15%
|5%
|25/3
|40.70億
|17%
|12%
|25/2
|36.20億
|16%
|-8%
|25/1
|39.41億
|2%
|-7%
中纖(1718-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為人造纖維、聚胺纖維、聚脂纖維、化學品及其原料之製造加工。乙二醇、環氧乙烷、氮氣及有關石油化學工業產品之製造買賣。委託營造廠興建國民住宅與商業大樓之出租出售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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