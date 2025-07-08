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營收速報 - 中纖(1718)6月營收40.36億元年增率高達27.73％

鉅亨網新聞中心


中纖(1718-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣40.36億元，年增率27.73%，月增率16.59%。

今年1-6月累計營收為233.94億元，累計年增率10.19%。

最新價為6.11元，近5日股價上漲0.82%，相關化學工業下跌-0.72%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+502 張
  • 外資買賣超：+379 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+123 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 40.36億 28% 17%
25/5 34.62億 -12% -19%
25/4 42.65億 15% 5%
25/3 40.70億 17% 12%
25/2 36.20億 16% -8%
25/1 39.41億 2% -7%

中纖(1718-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為人造纖維、聚胺纖維、聚脂纖維、化學品及其原料之製造加工。乙二醇、環氧乙烷、氮氣及有關石油化學工業產品之製造買賣。委託營造廠興建國民住宅與商業大樓之出租出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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