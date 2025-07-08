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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)目標價調升至83元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯茂(6213-TW)提出目標價估值：中位數由80元上修至83元，調升幅度3.75%。其中最高估值96元，最低估值54元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予聯茂(6213-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立5位、保守悲觀1位。

聯茂(6213-TW)今(8日)收盤價為87.5元。近5日股價下跌3.9%，相關零組件業近5日上漲2.63%，集中市場加權指數上漲0.78%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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