鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至4.52元，預估目標價為83元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.4元上修至4.52元，其中最高估值5.1元，最低估值3.96元，預估目標價為83元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.1(5.1)
|6.41
|7.78
|最低值
|3.96(3.73)
|4.74
|5.4
|平均值
|4.56(4.42)
|5.7
|6.69
|中位數
|4.52(4.4)
|5.62
|6.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|36,345,000
|39,431,000
|41,014,050
|最低值
|32,359,160
|33,548,170
|37,119,810
|平均值
|34,193,520
|36,868,620
|39,109,720
|中位數
|33,727,000
|36,964,500
|39,152,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.26
|1.86
|4.94
|9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,377,677
|25,079,039
|29,129,710
|32,524,688
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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