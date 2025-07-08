search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至4.52元，預估目標價為83元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.4元上修至4.52元，其中最高估值5.1元，最低估值3.96元，預估目標價為83元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.1(5.1)6.417.78
最低值3.96(3.73)4.745.4
平均值4.56(4.42)5.76.69
中位數4.52(4.4)5.626.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值36,345,00039,431,00041,014,050
最低值32,359,16033,548,17037,119,810
平均值34,193,52036,868,62039,109,720
中位數33,727,00036,964,50039,152,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.261.864.949
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,377,67725,079,03929,129,71032,524,688

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
聯茂87.5+4.42%
美元/台幣29.068+0.07%

鉅亨贏指標

了解更多

#寶塔翻紅

中強短弱
聯茂

69.57%

勝率

延伸閱讀



Empty