鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-08 12:40

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全球中稀土供應正受到緬甸北部內戰的嚴重影響。當地武裝組織克欽獨立軍（KIA）與中國支持的緬甸軍政府，為爭奪戰略重鎮八莫（Bhamo）爆發激烈衝突。該鎮距中緬邊境不到百公里，周邊蘊藏全球約一半的重稀土礦產，對中稀土供應鏈非常重要。

中國出手干預緬甸內戰！全球稀土供應鏈面臨斷裂風險。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，三位知情人士透露，中國政府於 2025 年初與 KIA 會談時，提出明確要求，若 KIA 不停止進攻八莫，中方將不再購買其控制區域開採的稀土，顯示中國正透過其對中稀土供應的控制力，介入緬甸局勢，以保地緣經濟利益。

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除了威脅中止稀土採購，中方還承諾，若 KIA 放棄攻擊八莫，將擴大中緬邊境貿易，提供更多商業便利。反之，KIA 若拒絕，中方將對包括稀土在內的所有出口進行封鎖。

獨立分析師認為，中國行動背後並非為了和平，而是為了維穩其在緬甸的經濟投資與稀土供應。

對此，中國則表示：「緬甸軍方與克欽獨立軍早日停火併開啟和談，符合中緬兩國及兩國人民的共同利益。」

中國稀土產量驟減，導致全球價格飆升

自 2024 年 10 月起，KIA 掌控克欽地區主要稀土產區後，提高礦業稅收並限制產量，導致鋱（Terbium）等稀土價格大漲。

根據中國海關資料，2025 年前五個月，中方從緬甸進口 12,944 噸稀土氧化物及金屬。儘管 4 月至 5 月期間出口成長了 20% 以上，但這一數字比去年同期下降了一半。

KIA 現擁有超過 1.5 萬名成員，是緬甸最具戰力的反叛組織之一，其長期目標為爭取克欽族自治。

兩位知情人士表示，KIA 對奪取八莫的能力充滿信心，並認為中國最終不會兌現其停止出口的威脅，因為北京方面急需這些礦產。

中國軍援軍政府，助穩緬甸戰略利益

美國智庫 Stimson Center 分析指出，自 2021 年緬甸軍方政變，引發了全國性的武裝叛亂後，中國多次支援軍政府，包含提供無人機與戰機，並協調其重返緬東北重鎮臘戌。

英國礦產研究機構 Benchmark Mineral Intelligence 警告，若克欽地區稀土運輸再度中斷，全球中稀土市場恐在年底前出現重大供應缺口。

她表示，中國境外關鍵礦產的供應已經受到限制：「短期來看，在短暫的供應中斷期間，中國境外的價格可能會飆升。」

KIA 內部人士指出，中國對中稀土的高度依賴，使其不可能長期執行禁購政策。若 KIA 成功掌控八莫並擴大其影響力，中國終將不得不重新評估與 KIA 的合作關係。