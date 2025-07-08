晶睿6月營收6.96億元年月雙增 客戶提前拉貨帶動成長

安控廠晶睿 ( 3454-TW ) 今 (8) 日公布 6 月營收為 6.96 億元，受惠於品牌與代工客戶提前拉貨，呈年月雙增；上半年累計營收為 40.32 億元，較去年同期成長 23.6%；晶睿積極在英國、德國、日本拓展產品，擴大全球布局。

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晶睿 6 月營收年月雙增，是因品牌與代工客戶提前拉貨，帶動營收成長。為拓展 AI 安防商機，晶睿通訊參加德國「SicherheitsExpo 2025」、英國「Rail Live 2025」展會，展示在多元垂直市場的落地應用。