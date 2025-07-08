晶睿6月營收6.96億元年月雙增 客戶提前拉貨帶動成長
鉅亨網記者吳承諦 台北
安控廠晶睿 (3454-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收為 6.96 億元，受惠於品牌與代工客戶提前拉貨，呈年月雙增；上半年累計營收為 40.32 億元，較去年同期成長 23.6%；晶睿積極在英國、德國、日本拓展產品，擴大全球布局。
晶睿 6 月營收 6.96 億元，月增 4%，年增 18.4%；第二季營收 20.59 億元，季增 4.5%、較去年同期成長 22.63%；累計上半年營收 40.32 億元，較去年同期增加 23.6%。
晶睿 6 月營收年月雙增，是因品牌與代工客戶提前拉貨，帶動營收成長。為拓展 AI 安防商機，晶睿通訊參加德國「SicherheitsExpo 2025」、英國「Rail Live 2025」展會，展示在多元垂直市場的落地應用。
此外，進入旅遊旺季，晶睿在鄰近日本東京迪士尼樂園的 JR 舞濱車站，導入智慧安防解決方案，協助計程車協會優化周遭車輛調度效率、降低對現場管理人力的依賴，並加強車站周邊安全，新增智慧交通領域的成功案例。
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