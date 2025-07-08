鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-08 16:50

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《美聯社》報導，中國近來將簽證政策放寬至前所未有的程度，至今已有 74 個國家公民可在免簽情況下入境，最長可停留 30 天，因此外國遊客正逐漸回流中國。

中國大開國門賺觀光財 過境免簽擴增至74國。(圖:shutterstock)

中國政府持續擴大免簽入境政策，藉此促進旅遊業、經濟發展及軟實力。根據中國國家移民管理局數據，2024 年有超過 2,000 萬名外國旅客在無簽證情況下入境，占總人數近三分之一，較前一年增加超過 1 倍。

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儘管大多數旅遊景點仍以國內遊客為主，外國遊客相對較少，但旅遊公司與導遊們正準備迎接暑假期間大量湧入中國的旅客。

有著超過 20 年經驗的資深英語導遊高軍（Gao Jun）說，「我幾乎被行程壓得喘不過氣，根本跟不上節奏，一個人實在無法全部應付。」對此，高軍還成了一家新公司，專門培訓有志成為英語導遊的人才，以應對不斷增長的需求。

在解除嚴格的 COVID-19 限制措施後，中國於 2023 年初重新對外國旅客開放邊境。然而，當年僅有 1,380 萬人訪問中國，還不到 2019 年（疫情前最後一年）3,190 萬人次的一半。

歐洲遊客占比大幅提升

2023 年 12 月，中國宣布對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙和馬來西亞公民實施免簽政策。此後，幾乎整個歐洲都已納入免簽範圍。來自五個拉丁美洲國家與烏茲別克的旅客於上個月獲得免簽資格，隨後又增加了四個中東國家。隨著亞塞拜然將於 7 月 16 日加入，免簽國總數將增至 75 個。

業者表示，雖然美國仍是其最大的客源市場，約佔目前業務的 30%，但歐洲遊客目前已佔其客戶的 15% 至 20%，較 2019 年前的不到 5% 大幅成長。希望這些優勢能夠持續下去。」