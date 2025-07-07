上詮6月營收年增50.57% 矽光產品2026年量產目標不變
鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊廠上詮 (3363-TW) 今 (7) 日公布 6 月營收為 1.86 億元、月減 2.33%、年增 50.57%，累計上半年合併營收為 9.93 億元、年增 59.9% 仍近六成。上詮表示，6 月營收持續受惠於資料中心客戶需求暢旺，帶動營運維持高檔水準，年增仍維持 5 成以上，主要是客戶需求較去年同期增加。
上詮今年受惠於資料中心客戶需求暢旺，也帶動營運成長，公司除了已掌握矽光 (CPO) 的封裝核心技術，矽光產品也預計於今年完成驗證後，可以少量出貨給客戶，明 (2026) 年起開始量產。
上詮表示，看好今年高階資料中心未來將發展至 3.2T 以上，光纖連接逐步從插拔式轉向 CPO，公司已提早進行矽光封裝布局，也全力投入矽光封裝開發的製程標準化，並持續與國際客戶進行試量産規劃，為矽光子共同封裝提供完整的鮮決方案，生産布局將積極進行産線全面數位與智能化，以提高生産效率。
此外，為擴大生產應付客戶需求範疇，上詮也在上 (6) 月經董事會決議通過，為滿足客戶需求及考量公司多元化發展，公司擬於泰國設立子公司，預期將投入 400 萬美元額度內建置新廠，未來若廠房完工後，初期將會生產成熟製程的產品為主，以挹注營收增長。
- EBC全球百萬美金交易大賽 最強首選平台
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇