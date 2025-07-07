鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-07 20:55

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光通訊廠上詮 (3363-TW) 今 (7) 日公布 6 月營收為 1.86 億元、月減 2.33%、年增 50.57%，累計上半年合併營收為 9.93 億元、年增 59.9% 仍近六成。上詮表示，6 月營收持續受惠於資料中心客戶需求暢旺，帶動營運維持高檔水準，年增仍維持 5 成以上，主要是客戶需求較去年同期增加。

上詮6月營收年增50.57%，矽光產品2026年量產目標不變。(圖：shutterstock)

上詮今年受惠於資料中心客戶需求暢旺，也帶動營運成長，公司除了已掌握矽光 (CPO) 的封裝核心技術，矽光產品也預計於今年完成驗證後，可以少量出貨給客戶，明 (2026) 年起開始量產。

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上詮表示，看好今年高階資料中心未來將發展至 3.2T 以上，光纖連接逐步從插拔式轉向 CPO，公司已提早進行矽光封裝布局，也全力投入矽光封裝開發的製程標準化，並持續與國際客戶進行試量産規劃，為矽光子共同封裝提供完整的鮮決方案，生産布局將積極進行産線全面數位與智能化，以提高生産效率。