台股ETF受益人終止創新高周減4.1萬人 這9檔逆勢創高
鉅亨網記者陳于晴 台北
根據集保戶股權分散 7 月 4 日最新統計資料顯示，73 檔台股 ETF 受益人近一周減少 41756 人，總人數來到 1122 萬 8138 人終止創高，不過，今年來還是增加 100 萬 2302 人。雖然台股 ETF 受益人上周減少，仍有 9 檔受益人逆勢創高。
包括群益台灣精選高息 (00919-TW)、群益臺灣加權反 1(00686R-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW)、國泰臺灣加權正 2(00663L-TW)、國泰臺灣加權反 1(00664R-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、聯邦台精彩 50(009804-TW)、主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)。
整體來看，市值型 ETF 老大哥 0050 仍獲投資人青睞，周增 1 萬人；市值型 ETF 新兵 009804 也有不錯表現，周增千人；3 檔主動式台股 ETF 人氣同步攀升，受益人全數創新高；而維持配息新高紀錄的 00919 亦維持正成長。
主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，川普 TACO 交易模式已被資本市場熟悉，未來影響程度將呈邊際效應下的遞減，雖然外資熱錢讓整個夏天更為炙熱，但同樣也是颱風居多的季節，漲多就是最大的利空，盤勢拉回調整在不遠處，保持漲多理性賣，跌深勇敢買邏輯虛貫徹下去，選股不選市還是現階段較適宜的策略，透過主動選股與靈活調整、保持彈性，可望於高波動的市場中脫穎而出。
陳沅易強調，AI 仍為市場主要焦點，因此資產配置理應續保持守中有攻，攻中有守態勢，攻擊面以 AI 與生技為主，看好 AI 零組件與半導體等，防守面則可續著眼高殖利率航空、資產、遊戲與銀行型金控股。
中國信託投信基金經理人葉松炫指出，台灣為出口導向，新台幣兌美元匯率驟升，確實將影響企業獲利表現，這也將反映在企業第二季財報與半年報中；且 7/9 關稅大限將屆，川普尚未公布關稅稅率，成為影響台股的不確定因素。不過 AI 需求持續擴張為不爭的事實，台灣半導體供應鏈在先進製程領域領先，有較高的議價能力，可望降低匯率衝擊。若市場因關稅與匯率等因素出現波動，投資人仍可逢低布局市值型與高股息 ETF。
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