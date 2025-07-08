鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-08 11:00

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根據集保戶股權分散 7 月 4 日最新統計資料顯示，73 檔台股 ETF 受益人近一周減少 41756 人，總人數來到 1122 萬 8138 人終止創高，不過，今年來還是增加 100 萬 2302 人。雖然台股 ETF 受益人上周減少，仍有 9 檔受益人逆勢創高。

台股ETF受益人終止創新高周減4.1萬人 這9檔逆勢創高。(圖：shutterstock)

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整體來看，市值型 ETF 老大哥 0050 仍獲投資人青睞，周增 1 萬人；市值型 ETF 新兵 009804 也有不錯表現，周增千人；3 檔主動式台股 ETF 人氣同步攀升，受益人全數創新高；而維持配息新高紀錄的 00919 亦維持正成長。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，川普 TACO 交易模式已被資本市場熟悉，未來影響程度將呈邊際效應下的遞減，雖然外資熱錢讓整個夏天更為炙熱，但同樣也是颱風居多的季節，漲多就是最大的利空，盤勢拉回調整在不遠處，保持漲多理性賣，跌深勇敢買邏輯虛貫徹下去，選股不選市還是現階段較適宜的策略，透過主動選股與靈活調整、保持彈性，可望於高波動的市場中脫穎而出。

陳沅易強調，AI 仍為市場主要焦點，因此資產配置理應續保持守中有攻，攻中有守態勢，攻擊面以 AI 與生技為主，看好 AI 零組件與半導體等，防守面則可續著眼高殖利率航空、資產、遊戲與銀行型金控股。