鉅亨網編輯林羿君 2025-07-07 12:20

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川普威脅對任何支持金磚國家反美政策的國家加徵 10% 關稅，為其貿易政策增添新的不確定性後，銅和其他工業金屬的跌勢進一步擴大。

川普將矛頭指向金磚國家 金屬價格嚇跌。(圖:shutterstock)

川普在 6 日晚間於 Truth Social 上發文表示，這項關稅將在現有關稅之外額外徵收，且該政策不會有任何例外。金磚國家包括巴西、中國、南非和印度等國。

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截至台北時間上午 11 點半，銅價下跌 0.5%，至每公噸 9,817 美元，連續第三個交易日下跌，此前一週曾收於三個月高點，每噸逾一萬美元。倫敦金屬交易所的所有主要金屬價格皆下跌，鋁價也下滑 0.5%。

這場最新的貿易轉折出現之際，正值川普在全球推動新貿易協議進入關鍵階段。

財政部長貝森特在接受 CNN 採訪時表示，總統將於 7 日向多達 15 個貿易夥伴發出關稅通知函。他還補充說，修訂後的關稅將於 8 月 1 日生效，並指出部分國家可能有機會在原定的 7 月 9 日截止日期後繼續協商。

儘管川普致力於重塑美國與全球的貿易關係引發經濟不確定性，但近幾個月來，工業金屬表現仍相對穩健。銅價受到大量運往美國的出貨潮和全球庫存下降的提振，而美元走弱也有助於以美元計價的商品價格。