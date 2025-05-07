泰福併保瑞生技首度公告財報 第一季CDMO營收大躍進
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-07 19:13
泰福 - KY(6541-TW) 今 (7) 日公告第一季財報，為合併保瑞 (6472-TW) 集團旗下保瑞生技後，首度公告營運進度。除有保瑞生技竹北廠的既有客戶專案，加上泰福美國聖地牙哥廠也在去年底斬獲 1 個當地客戶，帶動泰福第一季 CDMO 營收大躍進，達 2841 萬元。
泰福第一季營收 4986 萬元，除創下單季新高，也一舉超過去年全年營收。其中，CDMO 業務營收占 57%，約 2841 萬元，主要為原保瑞生技竹北廠既有客戶專案的持續服務，加上泰福美國聖地牙哥廠在去年底新增 1 個當地客戶，為整體 CDMO 業務挹注長期動能。
生物相似藥業務占第一季營收 43%，約 2136 萬元，包括權利金及銷貨收入，其中，TX01 加拿大市場銷貨較原先預期增加近 60%，當地經銷夥伴的市場能見度持續提升，也有利後續聖地牙哥廠區的產能利用率。
執行長 Stephen Lam 指出，泰福除持續延伸原有的客戶專案，也將整合後的跨國資源，聚焦於歐美客戶，特別是美國本土在地市場的需求。
Stephen Lam 進一步提到，近期全球市場因關稅、匯率等不確定因素增加下，泰福美國團隊的在地服務，加上聖地牙哥廠區的商業量產能力，搭配台灣團隊 24 小時不間斷、100% 準時交付的前期開發服務支援，除可為美國終端需求的 CDMO 客戶避開關稅風險，也讓聖地牙哥廠區尚在執行中的 2000 升擴產計劃受到多個後期開發的客戶群問，今年客戶提案已累計 31 個，目前正在積極爭取超過 8000 萬美元的合約。
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