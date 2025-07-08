鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至1.85元，預估目標價為11.15元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.95元下修至1.85元，其中最高估值2.62元，最低估值1.41元，預估目標價為11.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.62(2.62)
|3.71
|4.27
|5.33
|最低值
|1.41(1.41)
|2.02
|2.14
|2.87
|平均值
|1.89(1.91)
|2.66
|3.3
|3.94
|中位數
|1.85(1.95)
|2.58
|3.36
|4.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,906.25億
|2,044.84億
|2,103.75億
|2,188.15億
|最低值
|1,657.11億
|1,740.22億
|1,788.11億
|1,906.00億
|平均值
|1,780.43億
|1,864.83億
|1,915.91億
|2,030.15億
|中位數
|1,781.76億
|1,862.37億
|1,925.97億
|2,036.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.02
|5.48
|5.62
|6.47
|2.01
|營業收入
|988.08億
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
|1,696.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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