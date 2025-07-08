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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至1.85元，預估目標價為11.15元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.95元下修至1.85元，其中最高估值2.62元，最低估值1.41元，預估目標價為11.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.62(2.62)3.714.275.33
最低值1.41(1.41)2.022.142.87
平均值1.89(1.91)2.663.33.94
中位數1.85(1.95)2.583.364.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,906.25億2,044.84億2,103.75億2,188.15億
最低值1,657.11億1,740.22億1,788.11億1,906.00億
平均值1,780.43億1,864.83億1,915.91億2,030.15億
中位數1,781.76億1,862.37億1,925.97億2,036.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.025.485.626.472.01
營業收入988.08億1,766.10億1,887.47億2,049.19億1,696.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLA

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