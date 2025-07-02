鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.VSTLA-US的目標價調升至11.01元，幅度約5.32%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)提出目標價估值：中位數由10.46元上修至11.01元，調升幅度5.32%。其中最高估值14.74元，最低估值8.22元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Stellantis N.V評價：積極樂觀8位、保持中立17位、保守悲觀2位。
Stellantis N.V今(2日)收盤價為10.22元。近5日股價上漲5.32%，標普指數上漲1.74%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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