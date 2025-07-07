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鉅亨速報 - Factset 最新調查：保德信金融PRU-US的目標價調升至115元，幅度約3.14%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對保德信金融(PRU-US)提出目標價估值：中位數由111.5元上修至115元，調升幅度3.14%。其中最高估值134元，最低估值85元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予保德信金融評價：積極樂觀2位、保持中立14位、保守悲觀2位。

保德信金融今(7日)收盤價為109.535元。近5日股價上漲3.14%，標普指數上漲1.72%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PRU市場預估目標價

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