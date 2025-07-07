鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-07 16:00

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正值美國人夏季出遊高峰之際，國際油價可能會進一步下跌。上周末，OPEC + 宣布將進一步向市場推出石油，此舉震驚了市場。包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯在內的 8 個產油國，計畫在 8 月將日產量提高 54.8 萬桶，遠超過分析師預期的 41.1 萬桶。

OPEC+大幅增產推動油價下跌 沙烏地「兩害相權取其輕」(圖:shutterstock)

此舉導致油價周一 (7 日) 暴跌，與上個月因中東緊張局勢加劇而導致的油價飆升，形成鮮明對比。

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分析師指出，儘管 OPEC + 官方理由是「全球經濟前景穩定和當前市場基本面健康」，但他們普遍認為此舉有更深層次的原因。

這次增產被廣泛視為石油卡特爾，為應對美國頁岩油的激烈競爭以及中國需求長期放緩而試圖奪回市場份額的舉動。特別是 OPEC 事實上的領導者沙烏地阿拉伯，即使國際貨幣基金 (IMF) 估計其需要油價超過每桶 90 美元才能平衡預算，仍似乎願意承受較低的油價，以維護其主導地位，並將此視為「兩害相權取其輕」。

Mizuho 宏觀研究主管 Vishnu Varathan 解釋，較低的油價有助於沙烏地阿拉伯奪回失去的市場份額，透過回應美國總統川普對廉價石油的呼籲來贏得政治分數，並鞏固其在 OPEC 和更廣泛中東地區的影響力。Varathan 補充說，這種「權宜之計」得以實施，是因為沙國具有相較低廉的生產成本的內在優勢。

展望未來，分析師預計油價可能在一段時間內保持低位。高盛分析師預計 9 月份石油日產量將再次增加 550,000 桶，並維持其對布蘭特原油價格的預測，即 2025 年第四季平均每桶 59 美元，2026 年為每桶 56 美元。