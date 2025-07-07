2025-07-07 17:50

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美國總統川普上周五 (4 日) 將《大而美法案》簽署立法，使其正式生效，這項被視為川普年初重返白宮後推出的標誌性立法議程，立即引發美國政界和經濟學界的激烈爭論。

財政災難來臨？川普《大而美法案》遭前財長桑默斯炮轟：將讓美國經濟萬劫不復​（圖：Shutterstock）

《大而美法案》的核心內容包括延長川普在第一個任期內於 2017 年通過的企業和個人減稅措施，並將小費和加班工資收入納入免稅範圍，而其中最關鍵的條款是進一步降低企業稅。

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儘管川普政府強調《大而美法案》將刺激美國經濟成長，並最終減輕債務負擔，但這項立法從提案之初就飽受爭議。

美國前財長、哈佛大學教授桑默斯在法案簽署後再度公開抨擊川普稱，任何客觀的經濟學家都不會認為這項法案對經濟有利。絕大多數經濟學專家認為，該法案恐令美國經濟狀況惡化，只有帶有強烈政治意圖的學者才會聲稱其具有正面效益。

桑默斯特別強調，以美元計算的話，這項法案將創美國稅收史上最大的債務負擔。根據美國國會預算辦公室 (CBO) 和稅收聯合委員會 (JTC) 聯合分析，在不考慮減稅措施的情況下，該法案預計可在 10 年內削減 5000 億美元的財政赤字，但一旦將減稅措施納入計算，總成本將高達約 3.3 兆美元，約占美國總債務存量 36 兆美元的 9.1%，這個數字還不包括支付債務所需的額外利息成本。

雖然白宮聲稱關稅收入可抵銷相當一部分成本，預計約 2.5 兆美元 (不包括宏觀經濟成本和償債成本)，但仍無法完全涵蓋法案的總支出。

白宮經濟顧問委員會近日發布報告指出，經濟成長、稅收增加及償債的節省，最多可削減約 11 兆美元的赤字。

對此桑默斯直言這份報告「純屬無稽之談」。曾在柯林頓總統任內擔任美國財長的他說：「我們誰也無法預測經濟成長將會發生什麼事。」

他進一步解釋：「當人們不得不持有政府債務，而無法投資於新的資本貨物、新機器和新建築時，經濟生產力就會降低；當我們減少對研發和學校的投資時，經濟成長將受到負面影響。」

上述立法爭議在周一 (7 日) 更進一步升級。美國財長貝森特公開批評桑默斯，稱其最近在電視節目中的言論「令人震驚的冷酷」，並要求其公開道歉。

事情源自桑默斯在節目中引述耶魯預算實驗室的估計，稱削減社會保障網將導致美國十年內死亡 10 萬人，並將此跟川普政府的《大而美法案》關聯起來。

貝森特在社群媒體上強烈回應，並指責桑默斯「利用德州的可怕局勢謀取廉價的政治利益」，將「一場人類悲劇變成了政治大棒」。貝森特形容桑默斯發言「不負責任且極具冒犯性」，並呼籲若不道歉就應立即解僱桑默斯。

這場爭議凸顯出圍繞在川普減稅法案日益緊張的局勢。CBO 估計，透過延長 2017 年的稅收條款，該方案將使聯邦赤字增加 3.8 兆美元。