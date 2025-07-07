巴西：中國正在研究解除巴西雞肉進口限制

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5 月 29 日，中國海關總署、農業農村部發布公告，稱為防止疫情傳入，保護國內畜牧業安全和生物安全，將禁止直接或間接從巴西輸入禽及相關產品；禁止寄遞或攜帶來自巴西的禽及相關產品入境，一經發現，一律退回或銷毀；對來自巴西的進境船舶、航空器等運輸工具上卸下的動植物性廢棄物、泔水等，一律在海關監督下作除害處理，不得擅自拋棄；對邊防檢查等部門截獲的非法入境的來自巴西的禽及相關產品，一律在海關的監督下作銷毀處理。