巴西：中國正在研究解除巴西雞肉進口限制
鉅亨網編譯鍾詠翔
在「金磚國家」峰會登場之際，中國政府此前因巴西禽流感疫情暫停進口巴西雞肉，現在正考慮恢復相關貿易。
據《路透社》報導，巴西農業和畜牧業部部長法瓦羅（Carlos Fávaro）周日（6 日）表示，中國正在研究儘快解除巴西雞肉進口限制。
法瓦羅在巴西里約熱內盧舉行的「金磚國家」峰會上表示，巴西總統盧拉與中國國務院總理李強會談時提及此事。
他告訴記者，李強表示，中國目前正在「快速研究相關協議，以恢復禽肉採購」。不過，雙方未討論中方解除禁令的具體時間表。
今年 5 月，巴西南部南里奧格蘭德州蒙特內格羅市的一家商品種禽場發生 H5N1 亞型高致病性禽流感疫情，這是巴西首次通報商業養殖場出現高致病性禽流感疫情。
5 月 29 日，中國海關總署、農業農村部發布公告，稱為防止疫情傳入，保護國內畜牧業安全和生物安全，將禁止直接或間接從巴西輸入禽及相關產品；禁止寄遞或攜帶來自巴西的禽及相關產品入境，一經發現，一律退回或銷毀；對來自巴西的進境船舶、航空器等運輸工具上卸下的動植物性廢棄物、泔水等，一律在海關監督下作除害處理，不得擅自拋棄；對邊防檢查等部門截獲的非法入境的來自巴西的禽及相關產品，一律在海關的監督下作銷毀處理。
巴西動物蛋白協會（ABPA）的數據顯示，中國是巴西雞肉主要進口國，2024 年共進口 56.2 萬噸，佔巴西雞肉總出口量的比率超過 10%。
法瓦羅說，在禽流感疫情暴發後，超過 20 個國家實施禁令，巴西正努力恢復禽類產品正常出口。6 月下旬，世界動物衛生組織宣布巴西本輪高致病性禽流感疫情已經結束，此後多數限制措施已被取消。
上周巴西農業部宣布，又有 7 個國家解除進口限制，目前仍維持禁令的國家，包括中國、馬來西亞、秘魯等 9 個國家。
巴西約佔全球家禽出口四分之一，此次疫情令巴西家禽出口遭受影響。巴西政府的數據顯示，6 月新鮮雞肉出貨量降至 31.4 萬噸，較一年前銳減 23%。
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