鉅亨網新聞中心 2025-07-07 13:38

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美國聯邦調查局 (FBI) 發布警告稱，犯罪分子透過即時通訊應用和社交媒體平台，針對美國股票投資者實施「拉高出貨」股價操縱騙局的活動數量正出現激增。

美股「殺豬盤」詐騙案暴增300% 社群、APP是最大賊坑。(圖:shutterstock)

這些俗稱「殺豬盤」的騙局案件中，詐騙分子在潛在目標群體中推廣「投資俱樂部」，這些俱樂部通常是 AI 機器人程式或虛假帳戶，推廣訊息將受害者引導至這些詐騙集團營運的加密即時通訊應用。為了顯得可信，犯罪者可能會冒充合法的經紀公司或知名股票分析師。

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FBI 警告稱，這些詐騙分子秘密控制著大量低價股票，並透過鼓動投資俱樂部成員在數週或數月內持續購買股票，一起合作拉高股價。一旦價格被人為抬高，犯罪分子便拋售其股票獲利，導致毫不知情的投資者在股價暴跌時遭受重大損失。

根據 FBI 的數據，今年迄今此類「殺豬盤」騙局的受害案件，已年增了至少 300%。

在 FBI 的風險警示中，該機構也詳述了一般投資人需警惕的一些危險訊號，以辨識某項投資提案是否屬於類似的「殺豬盤」騙局。

例如，被騙子鎖定的目標人選，可能會突然莫名收到一些未經請求的投資建議，透過包含線上投資俱樂部連結的「意外」訊息發送。

聲明中還指出，騙子可能會鼓動投資者購買一些新上市或新成立公司的低價股票，承諾高回報，甚至誓言補償投資這些公司造成的損失。他們也可能以重大市場變動事件，如政府批准某項法案或公司取得某項突破為由，施壓人們快速買股票。

根據證券交易商自律組織美國金融業監理局 (FINRA) 的說法，其觀察到的「拉高出貨」騙局標誌之一，是小型股在上市首日或不久後出現「顯著、異常的價格上漲」。該機構表示，這類案例大多涉及在美國境外營運的公司。