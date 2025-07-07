鉅亨網新聞中心 2025-07-07 14:20

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美國川普政府近日宣布其關稅政策的最新時間表，表示將在 7 月 9 日前完成對多數國家的關稅通知，但關稅實際生效日期將延後至 8 月 1 日。此舉為全球貿易夥伴提供了約三週的緩衝期，同時也凸顯了川普政府利用關稅威脅作為推動貿易談判策略的意圖。

川普對等關稅有玄機 7/9、8/1誰才是真期限？(圖:shutterstock)

川普當地時間週日（6 日）表示，美國正接近達成幾項貿易協議，並將在 7 月 9 日前通知其他國家更高的關稅稅率。他透露，大多數國家將在 7 月 9 日前收到通知信函或達成協議，其中一些通知信函已於週一開始發出。

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在回答記者關於關稅生效日期的提問時，川普表示，將在 7 月 9 日前完成對大多數國家的關稅通知。隨後，站在川普身旁的商務部長盧特尼克（Wilbur Ross Lutnick）補充道：「但他們將於 8 月 1 日生效。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前也發表了類似言論。貝森特在媒體訪談中表示，美國將向貿易夥伴發出通知函，要求在 8 月 1 日前達成協議，否則將回到 4 月 2 日的關稅水準。

分析師指出，這項時間表調整為全球貿易夥伴提供了寶貴的三週緩衝期，使其有更多時間進行談判或調整策略。此舉也再次印證了川普政府一貫的貿易談判策略：透過關稅威脅施壓，促使貿易夥伴在談判中做出讓步。

關稅生效時間獲得緩衝

川普週日在登上空軍一號返回華盛頓前告訴記者：「我認為到 7 月 9 日，我們將完成大部分國家的工作，要么是信函，要么是協議。」他進一步表示，關稅信函將從週一開始發出，「一些將在週二發出。」

商務部長盧特尼克在川普總統身旁補充說：「關稅將於 8 月 1 日生效，但總統現在正在設定稅率和達成協議。」

回顧此前的政策，川普總統曾在 4 月宣布對大多數國家徵收 10% 的基礎關稅，以及高達 50% 的額外關稅。然而，他隨後將除 10% 基礎關稅外的所有關稅生效日期延後至 7 月 9 日。此次再度延後生效日期至 8 月 1 日，無疑是為各國提供了超出先前 7 月 9 日截止期限的額外時間。

重點貿易夥伴談判進展積極

同時，財政部長貝森特當地時間週日表示，川普政府目前專注於 18 個重要的貿易夥伴，這些國家占美國貿易逆差的 95%。他指出，歐盟在談判中取得了良好進展，但各國在最終確定貿易協議方面「存在著許多拖延」。

白宮國家經濟委員會主任凱文 · 哈塞特（Kevin Hassett）表示，對於正在進行認真談判的國家，可能存在迴旋餘地。哈塞特稱：「有最後期限，也有接近達成的事項，所以也許有些事情會推遲到最後期限之後。」他並指出，與英國和越南已達成的框架協議，為尋求貿易協議的其他國家提供了指導方針。

白宮經濟顧問委員會主席史蒂芬 · 米蘭（Stephen Miran）表示，各國需要讓步才能獲得更低的關稅稅率。他說：「我聽到關於與歐洲談判的好消息。我聽到關於與印度談判的好消息。」

米蘭還稱，越南協議「非常棒」，美國可以對越南出口商品徵收重大關稅，而越南則向美國出口商品開放市場並實施零關稅。

綜合外媒報導，印度和美國可能在未來 24 至 48 小時內就迷你貿易協定做出最終決定，屆時印度商品的平均關稅將為 10%。