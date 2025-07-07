鉅亨網新聞中心 2025-07-07 15:20

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新興市場國家本幣債券在今年上半年取得了 16 年來最佳表現。這一趨勢主要歸因於美國政策波動，促使資金管理人尋求美元以外的替代品，以及美元信心的顯著下降。

美元信任危機催生大行情 新興市場債券創16年最強上半年。(圖:shutterstock)

美元在今年下跌近 11%，創下自 1970 年代以來最差的表現。這一下跌部分原因在於川普總統的貿易戰及其在預算赤字膨脹情況下推動的減稅政策。美元的全面走弱，使其兌 23 種交易最活躍的新興市場貨幣中的 19 種走弱，其中 10 種貨幣升值至少 10%。

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數據顯示，新興市場本幣債券指數上半年回報率超過 12%，遠超同期上漲 5.4% 的硬通貨債券。這使得上半年成為自 2009 年以來表現最強勁的時期。阿伯丁集團新興市場主權債務主管 Ed 溫 · 古鐵雷斯表示：「我不認為有人預料到美元會如此疲軟。我們預計本幣債券會跑贏硬通貨債券，但沒想到最終差距這麼大。」

資金正以前所未有的規模流入新興市場。美國銀行援引 EPFR Global 數據指出，新興市場債券基金今年迄今已吸引超過 210 億美元資金。這些基金在過去 11 週每週都有資金流入，截至 7 月 2 日當週流入 31 億美元。

William Blair 投資管理公司駐紐約債券經理人劉易斯瓊斯認為，發展中國家降息的前景進一步增強了新興市場的吸引力。他表示：「我們預期新興市場央行有更多降息空間，而且美元兌歐元走弱的趨勢將持續。對歐洲投資者來說，未來可能看起來更有吸引力。」

拉丁美洲經濟體為投資者帶來了一些最佳回報。墨西哥本幣債券 Mbonos 上漲 22%，而巴西一些政府債券回報率甚至超過 29%。巴西公債在去年底大幅拋售後強勁反彈，交易員紛紛押注政策制定者已完成升息週期。百達資產管理高級投資經理阿德里安娜 · 克里斯蒂亞表示，該公司仍投資於墨西哥債券，並在從拉丁美洲到歐非中東和亞洲的新興市場地區都有本幣債券頭寸。

一些新興市場經濟基本面的改善也可能帶來新的發行者。例如，非洲最大黃金生產國加納計劃在 2025 年下半年恢復國內債券發行，因為其短期借貸成本已降至三年低點。此外，以色列和伊朗之間緊張局勢的緩和也增強了發展中國家本幣債券的投資吸引力。

儘管新興市場本幣債券表現強勁，阿伯丁的古鐵雷斯尚未考慮獲利了結。他表示，他主要的超配國家是哥倫比亞、菲律賓和南非。美國銀行全球新興市場固定收益策略主管大衛 ‧ 豪納在 7 月 3 日基於客戶回饋的報告中寫道，投資人青睞巴西、南非和土耳其。