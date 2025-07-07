鉅亨網編輯林羿君 2025-07-07 07:50

‌



在對等關稅 7 月 9 日的截止日期前夕，那些對川普「解放日」仍心有餘悸的股市投資人似乎老神在在。

解放日2.0將至全球股市創高！華爾街狂買金融股、押寶Gamma交易。(圖:shutterstock)

MSCI 全球所有國家指數上週創下新高，而從美國到歐洲與香港的波動率預期指數，自 4 月高點以來已經減半。同時，高盛集團的主要經紀部門所彙整的數據顯示，對美國金融股的對沖基金淨買入量升至近 10 年來的最高水平。

‌



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 的策略師 Michalis Onisiforou 在上週的一份報告中寫道，大型投機者並未像過去幾個月那樣回補空單，而是似乎在追逐這波漲勢。

Onisiforou 表示：「持續存在的悲觀情緒，讓許多市場參與者被拋在後頭。」

自從川普的「解放日」於 4 月使市場陷入混亂以來，股市已經挺過包括中東衝突與持續的關稅不確定性等事件，這讓投資者對快速復甦的能力更具信心。

近期的科技股反彈以及美國就業成長優於預期，使標普 500 指數於 10 日創下新高，而 11 日亞洲與歐洲股市，即便在川普表示其政府將開始通知各國可能徵收高達 70% 的關稅後，依然穩住陣腳。

幾位策略師指出，期權市場顯得過於自滿。法國巴黎銀行 Markets 360 的 Benedicte Lowe 指出，交易員對歐洲斯托克 50 指數在 7 月 9 日關稅截止日的預期波動僅略高於 1%。

隨著波動率曲線變得更陡峭，「長 Gamma 交易」也就是投資者買入短期期權，同時積極調整其標的資產部位以從市場波動中獲利，變得更具吸引力。

今年 4 月，在「解放日」之後，隱含與實際波動率大幅上升，類似的 Gamma 交易帶來了可觀獲利。美國銀行的策略師當時建議投資者持有德國 DAX 指數的「便宜 Gamma」，而現在則偏好對歐洲斯托克 50 指數採取相同的布局。

另一方面，Lowe 指出，她所在公司的衍生品策略團隊並不預期這次會有相同的結果。

儘管有些人因應川普政府下劇烈的市場波動而建議採用跨市場波動率策略，但這類價差交易近年來已大幅減少，原因是過去推動大量交易量的結構性產品資金流已經衰退。