鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為79.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.27元上修至1.3元，其中最高估值1.47元，最低估值1.07元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.47(1.47)
|2.05
|2.64
|3.23
|最低值
|1.07(1.07)
|1.07
|1.15
|1.37
|平均值
|1.28(1.27)
|1.52
|1.88
|2.3
|中位數
|1.3(1.27)
|1.54
|1.83
|2.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39.16億
|49.86億
|58.49億
|59.60億
|最低值
|34.59億
|37.11億
|40.28億
|45.23億
|平均值
|36.52億
|41.95億
|47.75億
|50.76億
|中位數
|36.52億
|42.56億
|48.84億
|47.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|1.56
|營業收入
|9.59億
|18.35億
|13.82億
|18.88億
|29.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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