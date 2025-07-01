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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為79.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.27元上修至1.3元，其中最高估值1.47元，最低估值1.07元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.47(1.47)2.052.643.23
最低值1.07(1.07)1.071.151.37
平均值1.28(1.27)1.521.882.3
中位數1.3(1.27)1.541.832.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值39.16億49.86億58.49億59.60億
最低值34.59億37.11億40.28億45.23億
平均值36.52億41.95億47.75億50.76億
中位數36.52億42.56億48.84億47.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS---4.27-1.17-0.611.56
營業收入9.59億18.35億13.82億18.88億29.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

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