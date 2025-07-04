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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估下修至7.18元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.31元下修至7.18元，其中最高估值7.58元，最低估值5.82元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.58(7.58)9.710.85
最低值5.82(5.82)8.1110
平均值6.84(6.86)8.8910.48
中位數7.18(7.31)8.8510.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值52.55億59.55億64.22億
最低值51.10億54.96億61.27億
平均值51.73億57.01億62.95億
中位數51.68億56.86億63.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.166.665.324.286.25
營業收入38.27億47.89億45.81億51.59億59.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Stifel Financial Corp.(SF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSF

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