鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估下修至7.18元，預估目標價為105.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.31元下修至7.18元，其中最高估值7.58元，最低估值5.82元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.58(7.58)
|9.7
|10.85
|最低值
|5.82(5.82)
|8.11
|10
|平均值
|6.84(6.86)
|8.89
|10.48
|中位數
|7.18(7.31)
|8.85
|10.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.55億
|59.55億
|64.22億
|最低值
|51.10億
|54.96億
|61.27億
|平均值
|51.73億
|57.01億
|62.95億
|中位數
|51.68億
|56.86億
|63.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.16
|6.66
|5.32
|4.28
|6.25
|營業收入
|38.27億
|47.89億
|45.81億
|51.59億
|59.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Stifel Financial Corp.(SF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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