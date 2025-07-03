美國和日本 牛彈琴：現在都急眼了
鉅亨網新聞中心
具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周四（3 日）表示，美國和日本，現在都急眼了。
美日還在激烈進行貿易談判，但美國總統川普又開始掀桌子了。
川普威脅對日本徵收更高關稅，日本首相石破茂在周三回應，日本是美國最大海外投資國，為美國創造最多就業崗位。他感嘆：「與其加徵關稅，不如通過貿易來維護國家利益。」
但關鍵是，在這個問題上，川普不聽他的，美日完全是雞同鴨講。
川普周二突然發飆，對日本破口大罵。
川普宣稱：「我方與日本一直在談判，但我不知道能否與日本達成協議。老實說，我覺得不能。日本非常強硬。他們被慣壞了。」
他還說：「我喜歡日本…… 新首相也是很優秀的人。但是，日本和其他國家一樣，已經壓榨美國有數十年，現在很難再達成公平協議。比如說，日本不接受（美國）大米，即使日本急需大米。其他商品也一樣。比如汽車，日本向美國出口數百萬輛汽車，但近十年來我國一輛都沒出口過去。日本不買，卻在狂賣。這不能被允許。」
然後呢？
川普威脅：「所以我將向日本發函：『如果不能滿足我方要求，對日本商品的關稅將是 30%、35% 或由其他我方決定的數字。』」
要知道，川普 4 月 2 日宣布向全世界徵稅，對日本加徵的稅率是 24%。
美日談了一輪又一輪，川普甚至親自談判，最終卻是這樣一個結果！
「牛彈琴」對此提出以下三點看法。
第一、川普很失望很惱火
要知道，川普對全世界徵稅後，日本是美國第一個談判對象。
當日本特使來白宮，川普甚至親自參與談判，充分表明他特別看重日本。
讓日本人哭笑不得的是，當時美日在白宮談判，川普見面後 20 分鐘，他就開始發推，宣稱「取得了重大進展」！
而這個時間點，改到其他房間開始的美日談判，還沒開完一半。
川普以為，日本十拿九穩，他親自下場，日本肯定要做最大讓步，這樣也可給其他談判打下樣板。
哪知道，本來以為最能敲竹槓的對象，現在居然成了美國最難啃的骨頭。
難怪川普發飆，又開始掀桌子了。
第二、日本很無奈
談判就談判，美國一日三變，現在又極限施壓，那還怎麼談？
讓日本很頭疼的是，美國完全是既要也要又要還要：既要日本乖乖進口更多美國商品，也要日本繳納相當於現在 400% 駐日美軍補貼，又要日元大幅升值讓美國得益，還要日本對中國共同採取措施……
日本人也難啊！
日本給美國送笑臉好辦，戴 MAGA 紅帽子也可以，但真金白銀畢竟心痛。更何況，中國是日本最大貿易夥伴，與中國脫鉤日本是真傻；「廣場協議」的災難性後果，日本心有餘悸。
所以，談來談去，一些關鍵條款，始終沒法突破。
甚至在不久前加拿大 G7 峰會期間，石破茂和川普又見了一面，但石破茂也很失望：「在一些問題上，我們的觀點仍有分歧，汽車是重大國家利益…… 我方將盡一切努力保護這些利益。」
日本不願鬆口，因為鬆口可能就意味著石破茂政府倒台。
第三、不排除最終很戲劇性
但美國畢竟是美國，日本畢竟是日本。
在過去談判中，美國一貫很強勢，日本喜歡獻投名狀。
為了讓美國回心轉意，日本最近也使出渾身解數，甚至主動給美國獻計：我有一招，可破中國稀土管制。
什麼招？
我回收技術很高超，我們一起在廢舊家電中多蒐集點稀土……
美國人估計鼻子也氣歪了，你日本這招，自己稀土不還得去找中國，又能幫上美國多少？
所以，雙方繼續鬥智鬥勇。美國該施壓繼續對日本施壓。川普周三又宣布，美國與越南已經達成貿易協議，這既是宣揚成果，也是進一步刺激日本。
所以，也不排除日本沉不住氣，不排除日本口頭硬下面軟，或者說習慣性先硬後軟，甚至最後又給美國獻上投名狀。
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