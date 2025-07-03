鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-03 16:00

‌



淨利崩近70%！非洲手機霸主傳音遭遇小米衝擊 被逼得轉型造車了

中國騰訊新聞汽車自媒體「象視汽車」今 (3) 日刊文指出，近日有網友在招募平台發現，傳音發布了出行領域的職缺招聘訊息，工作地點涉及肯亞、坦尚尼亞等非洲國家，部分職位將「摩托車 / 自行車製造」作為加分項目，薪資相當誘人。

‌



多家媒體報導指出，傳音控股已成立出行事業部，主要負責兩輪電動車業務，正在非洲等地區大力開展相關業務。事實上，兩三年前該手機製造商就開始內部孵化電動車項目，至今已在非洲和東南亞等地區進行了長期測試，針對當地複雜路況，對三電系統的防塵防水及續航能力都做了多輪實地測試。

傳音的電動車品牌名為「Revoo」已在巴基斯坦推出一款名為 A11 的電動滑板車，續航里程 65 - 80 公里，最高時速為 35 到 45 公里，價格約 4000 元人民幣。

傳音在非洲手機市場的輝煌過往令人矚目。創辦人竺兆江曾在波導擔任常務副總裁，因建議開拓非洲等海外市場遭拒後，毅然離開波導創立傳音。

傳音憑藉超長待機、四卡四待、高音量揚聲器、黑人客製化美顏等在地化功能，在非洲市場大獲成功。

2024 年，傳音在非洲市場佔據半壁江山，市佔率高達 51%，也成為全球第四大手機製造商，但好景不長，小米、OPPO 等品牌大舉進攻非洲市場，去年在非洲手機銷售成長遠超傳音。到了今年，傳音頹勢愈發明顯，今年首季營收銳減 25.45%，淨利暴跌 69.87%。

從市場環境來看，中國兩輪電動車市場成長漸緩，已是紅海市場，但海外尤其是非洲地區，卻是充滿潛力的藍海。

數據顯示，非洲兩輪車市場規模成長迅速，電動兩輪車成長率更是維持在高水準。非洲人口眾多，城市和農村公共交通落後，對摩托車或電動車需求龐大，政策上也倡導新能源電動車。傳音有手機本土化成功的經驗，銷售管道和營運方面也較為成熟，這為其進軍非洲兩輪電動車市場提供了有利條件。