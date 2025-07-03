鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估上修至1.1元，預估目標價為9.65元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.07元上修至1.1元，其中最高估值1.26元，最低估值0.3元，預估目標價為9.65元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.26(1.26)
|1.66
|2.16
|2.6
|最低值
|0.3(0.3)
|0.5
|0.75
|0.87
|平均值
|1.07(1.05)
|1.33
|1.5
|1.54
|中位數
|1.1(1.07)
|1.35
|1.6
|1.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,827.02億
|1,911.91億
|1,966.18億
|1,988.76億
|最低值
|1,669.00億
|1,462.55億
|1,574.29億
|1,567.79億
|平均值
|1,770.04億
|1,748.35億
|1,794.30億
|1,778.28億
|中位數
|1,779.03億
|1,734.31億
|1,811.00億
|1,778.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.32
|4.49
|-0.49
|1.09
|1.48
|營業收入
|1,271.44億
|1,363.41億
|1,580.57億
|1,761.91億
|1,849.92億
詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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