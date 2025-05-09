search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至-0.2元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:16


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.21元上修至-0.2元，其中最高估值-0.04元，最低估值-0.29元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.04(-0.04)1.213.123.15
最低值-0.29(-0.29)-0.210.742.09
平均值-0.19(-0.2)0.611.642.65
中位數-0.2(-0.21)0.721.72.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.44億52.89億58.70億66.40億
最低值43.75億48.71億53.14億62.67億
平均值45.46億50.85億56.24億63.76億
中位數45.50億50.76億56.66億63.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.141.83-3.62-5.01-0.89
營業收入17.78億27.65億31.27億34.85億41.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROKU

相關行情

台股首頁我要存股
Roku公司61.36+2.45%

延伸閱讀



    Empty