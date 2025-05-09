鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至-0.2元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:16
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.21元上修至-0.2元，其中最高估值-0.04元，最低估值-0.29元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.04(-0.04)
|1.21
|3.12
|3.15
|最低值
|-0.29(-0.29)
|-0.21
|0.74
|2.09
|平均值
|-0.19(-0.2)
|0.61
|1.64
|2.65
|中位數
|-0.2(-0.21)
|0.72
|1.7
|2.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.44億
|52.89億
|58.70億
|66.40億
|最低值
|43.75億
|48.71億
|53.14億
|62.67億
|平均值
|45.46億
|50.85億
|56.24億
|63.76億
|中位數
|45.50億
|50.76億
|56.66億
|63.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.14
|1.83
|-3.62
|-5.01
|-0.89
|營業收入
|17.78億
|27.65億
|31.27億
|34.85億
|41.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至-0.21元，預估目標價為85.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司ROKU-US的目標價調降至89.25元，幅度約5.05%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至-0.26元，預估目標價為92.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司ROKU-US的目標價調降至94元，幅度約3.59%