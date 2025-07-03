五一、端午假期效應消退 中國6月財新服務業PMI降至50.6
鉅亨網編譯鍾詠翔
受五一、端午假期效應消退等因素影響，中國 6 月服務業擴張速度放緩。
《財新網》周四（3 日）公布的數據顯示，6 月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 50.6，較 5 月回落 0.5 個百分點，景氣在擴張區間下行至 2024 年第四季以來最低。
第二季末，中國服務業保持擴張，但經營活動量和新訂單量的增速皆較 5 月放緩，當中新出口業務量繼續下降。與此同時，用工規模在最近 4 個月來第三次收縮，導致未完成業務量加速積壓。
對未來 12 個月的前景，業界整體保持樂觀，但相比歷史水準，信心依然低迷。
中國 6 月財新製造業 PMI 上升 2.1 個百分點至 50.4，重回擴張區間。受製造業景回升拉動，6 月綜合 PMI 產出指數反彈 1.7 個百分點至 51.3，企業總體生產經營再度擴張。
中國國家統計局近日公布的數據顯示，6 月製造業 PMI 攀升 0.2 個百分點至 49.7，服務業商務活動指數下降 0.1 個百分點至 50.1；綜合 PMI 產出指數為 50.7，上升 0.3 個百分點。
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