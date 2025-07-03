五一、端午假期效應消退 中國6月財新服務業PMI降至50.6

《財新網》周四（3 日）公布的數據顯示，6 月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 50.6，較 5 月回落 0.5 個百分點，景氣在擴張區間下行至 2024 年第四季以來最低。

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第二季末，中國服務業保持擴張，但經營活動量和新訂單量的增速皆較 5 月放緩，當中新出口業務量繼續下降。與此同時，用工規模在最近 4 個月來第三次收縮，導致未完成業務量加速積壓。