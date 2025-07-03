歐盟執委會主席見中國外長 王毅：中歐要協商妥處分歧

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-03 08:00

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據《新華社》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩周三（2 日）在布魯塞爾會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。

歐盟執委會主席馮德萊恩周三在布魯塞爾會見中國外交部長王毅。（圖：中國外交部）

王毅說，今年是中歐建交 50 周年，中歐關係何去何從，各方關注。今年也是聯合國成立 80 周年，人類作何選擇，舉世矚目。

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王毅表示，國際形勢越是複雜嚴峻，中歐作為兩大文明、兩大力量，越需要加強溝通、增進互信、承擔責任，堅定做世界的穩定性、確定性力量。

王毅提到，即將舉行的中歐領導人會晤是關鍵節點舉行的一次重要會晤。中方期待同歐方總結中歐關係過去 50 年發展的有益經驗和重要啟示，規劃未來 50 年對話合作的前景，對外發出清晰、正面和積極的信號。

王毅稱，中國始終支持歐洲一體化進程，雙方要堅持多邊主義和自由貿易，維護國際規則和國際秩序，推動和平解決國際爭端，攜手因應氣候變遷等全球性挑戰。

王毅說，中國堅持高高品發展、高水平開放，願同歐方一道，堅持夥伴定位，深化經貿合作，加大相互開放，協商妥處分歧，實現互利共贏。