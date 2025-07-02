鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.14元，預估目標價為25.58元
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根據FactSet最新調查，共33位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.15元上修至-0.14元，其中最高估值0.07元，最低估值-0.55元，預估目標價為25.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.07(0.07)
|0.6
|1.39
|最低值
|-0.55(-0.65)
|-0.58
|0.13
|平均值
|-0.16(-0.17)
|0.22
|0.54
|中位數
|-0.14(-0.15)
|0.22
|0.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|142.30億
|248.72億
|369.69億
|最低值
|105.63億
|116.02億
|152.99億
|平均值
|124.79億
|174.11億
|214.67億
|中位數
|126.64億
|168.64億
|201.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.84
|-0.92
|-1.58
|-1.68
|-0.85
|營業收入
|8.47億
|32.54億
|39.88億
|43.30億
|56.78億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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