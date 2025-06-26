鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.15元，預估目標價為23.49元
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根據FactSet最新調查，共34位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.16元上修至-0.15元，其中最高估值0.07元，最低估值-0.65元，預估目標價為23.49元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.07(0.07)
|0.6
|1.39
|最低值
|-0.65(-1.02)
|-0.58
|-0.05
|平均值
|-0.17(-0.2)
|0.2
|0.52
|中位數
|-0.15(-0.16)
|0.21
|0.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|142.30億
|248.72億
|369.69億
|最低值
|105.63億
|116.02億
|140.12億
|平均值
|124.49億
|173.06億
|212.48億
|中位數
|126.22億
|168.28億
|198.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.84
|-0.92
|-1.58
|-1.68
|-0.85
|營業收入
|8.47億
|32.54億
|39.88億
|43.30億
|56.78億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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